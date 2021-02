Iron Fist, Finn Jones commenta la cancellazione: 'Era tutto pronto per la stagione 3'

Nonostante il cliffhanger che lasciava tutto in sospeso, dopo due stagioni su Netflix Iron Fist è stata cancellata. A quanto pare non ci sono al momento piani per far riprendere la storia, anche se con i diritti di nuovo in mano ai Marvel Studios c'è sempre la possibilità di rivedere i personaggi su Disney+.

In una recente intervista a Collider Finn Jones, l'interprete di Danny Rand, ha raccontato i piani per la terza stagione di Iron Fist, che a quanto pare erano già ben delineati.

"Raven Metzner, lo showrunner della seconda stagione, ed io eravamo sicuri che una stagione 3 ci sarebbe stata, quindi avevamo già ideato il tutto. Ero così entusiasta di entrarci. Sarebbe stata davvero su Danny che finalmente avrebbe assunto il ruolo di Iron Fist, pienamente realizzato e completamente in controllo di tutto. Ci sarebbe stata questa fantastica trama con Danny e Ward in giro in terre straniere, quasi come in un buddy movie. E poi, avremmo avuto Colleen a New York, isolata con questi suoi nuovi poteri, in lotta per venire a patti con la sua identità. A un certo punto ci saremmo incontrati di nuovo, e avremmo probabilmente formato questa pazza coppia di supereroi."

Dalle parole di Finn Jones appare evidente il suo rimpianto per la cancellazione di Iron Fist. "È orribile. È come la morte di un amico o di un parente stretto" ha aggiunto. "Eravamo appena arrivati all'apice, stavamo facendo un ottimo lavoro."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della seconda stagione di Iron Fist.