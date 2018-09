Iron Fist: Finn Jones sulla seconda stagione e il futuro della serie

La seconda stagione di Iron Fist è da poco approdata su Netflix. La star dello show, Finn Jones, ha espresso delle considerazioni sul nuovo arco narrativo e sul futuro della serie parlando con Comicbook.com.

Con un nuovo showrunner al lavoro sulla serie e la promessa di vedere un Danny Rand più vicino alla mitologia del fumetto, l'attore ha spiegato che la nuova stagione riuscirà ad affascinare non solo chi ha apprezzato la prima, ma anche chi è ancora in attesa di essere stupito dallo show Marvel/Netflix.

"Come sempre, da quando sono stato scelto come Iron Fist, la mia intenzione era portare il 110 percento di della mia energia, entusiasmo e passione nel personaggio e nella serie. L’ho sempre fatto." Ha detto Jones parlando delle nuove sfide della seconda stagione. "Quest’anno abbiamo avuto più tempo prima di iniziare le riprese, quindi ho potuto lavorare molto alla pratica delle arti marziali. Inoltre hanno assunto Raven Metzner, uno showrunner e uno scrittore molto talentuoso che ama moltissimo non solo i fumetti i fumetti di Iron Fist, ma anche la mitologia del personaggio. Hanno assunto anche Clayton Barber, che è un eccezionale ed appassionato coordinatore di stuntman. Quindi, davvero, quest’anno, sembrava sul serio che le stelle si fossero allineate, e tutti hanno affrontato questa stagione con sincera passione ed etica lavorativa per provare a renderla più interessante e migliore possibile. Sono molto fortunato perché tutti i nuovi arrivati hanno dimostrato il mio stesso entusiasmo. Una volta unito il gruppo il lavoro è stato duro, ma è stato comunque divertente. Ci siamo aiutati l'un l'altro per creare la miglior serie di Iron Fist possibile".

Quando gli è stato chiesto se volesse vedere una o due stagioni dedicate ai due personaggio di Iron Fist e Luke Cage - una sorta di "Eroi in vendita" - l'attore ha risposto: "Mi piacerebbe davvero molto, sia per Iron Fist che per Luke Cage. Farei volentieri anche un 'Eroi in vendita'. Ci vorrebbe molto lavoro, ma credo che sia quello che i fan vogliono. Vorrei anche vedere le 'Figlie del Drago'. Mi piacerebbe molto vedere una serie che unisca gli 'Eroi in vendita' e le 'Figlie del Drago', perché lavoriamo veramente bene insieme, i fan lo adorano. La decisione spetta a Netflix, se volete che accada fateglielo presente [Ridendo]".

La seconda stagione di Iron Fist è attualmente disponibile su Netflix.