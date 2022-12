Iron Fist, Finn Jones vuole tornare nel MCU: 'Credo molto in quel personaggio'

Proprio come Vincent D'Onofrio e Charlie Cox prima di lui, anche Finn Jones ha espresso il desiderio di tornare a interpretare Iron Fist in nuove storie per il Marvel Cinematic Universe, consentendo il suo debutto in questo universo narrativo. Cox e D'Onofrio riprenderanno i panni di Daredevil e Kingpin, ma che ne sarà di Iron Fist in futuro?

Finn Jones spera di tornare a vestire i panni dell'Immortale Iron Fist, in parte perché ama moltissimo il personaggio che ha interpretato per una manciata di anni e in parte perché vuole dimostrare quanto vale a chi aveva dubitato della sua interpretazione. In una recente intervista con Geekscape, Jones ha dichiarato che gli piacerebbe calarsi ancora una volta nei panni di Danny Rand, soprattutto ora che altri personaggi del DefendersVerse stanno tornando nel Marvel Cinematic Universe.

"Certo che lo farei! Mi piacerebbe avere un'altra possibilità... Tengo profondamente a [Danny Rand]. Credo in quel personaggio, credo che ci sia molto lavoro ancora da fare", ha detto Rand al sito. "C'è qualcosa che riguarda gli svantaggiati, quelli su cui non scommetteresti mai. Amo la narrazione intorno a loro. Amo la possibilità di dimostrare che qualcuno si sbaglia. E voglio dimostrare che tutti questi [dubbiosi] si sbagliano. So di avere la stoffa per farlo, e so di poter dare la performance di Danny Rand che i fan vogliono e che so essere possibile".

Nel corso di una precedente intervista su ComicBook, Jones aveva espresso il desiderio di tornare a interpretare Rand in una serie di Heroes for Hire in cui ipoteticamente fare squadra con il Luke Cage di Mike Colter.

"Mi piacerebbe continuare a interpretare quel personaggio. Penso che ci sia molto spazio per una sua crescita. Personalmente, mi piacerebbe vedere la reintroduzione del personaggio in qualcosa come una serie TV di Heroes for Hire", aveva raccontato Jones. "Penso che sarebbe il modo più dinamico e divertente per reintrodurre quei personaggi. Ho adorato lavorare con Mike e ho adorato la chimica sullo schermo tra Danny e Luke. Penso che sia un luogo creativo davvero interessante in cui lo show potrebbe dirigersi. Mi piacerebbe riprendere quel ruolo e continuare a portare avanti il personaggio e fare il miglior Iron Fist possibile".

Nel frattempo, il primo dei Defenders a tornare è stato Charlie Cox, il cui Daredevil è apparso in Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk: Attorney at Law. Lo rivedremo presto nella sua serie Daredevil Born Again.