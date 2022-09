Iron Fist, Finn Jones vuole tornare: 'Vorrei una serie di Heroes for Hire'

Come ben sapete, i Marvel Studios stanno pian piano reintroducendo i personaggi delle serie Marvel/Netflix nel Marvel Cinematic Universe. Il Daredevil di Charlie Cox e il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio hanno infatti debuttato rispettivamente in Spiderman: Far Frome Home e in Hawkeye, mentre il ritorno degli altri eroi è rumoreggiato già da tempo.

Tra questi, oggi torniamo a parlare di Iron Fist, che potrebbe debuttare nel MCU in una serie a lui dedicata diretta dal regista di Shang-Chi. Nella sua ultima intervista con Comic.com, il protagonista della serie Netflix Finn Jones ha infatti detto la sua sull'argomento:

"Mi piacerebbe continuare a interpretare quel personaggio. Penso che ci sia molto spazio per una sua crescita. Personalmente, mi piacerebbe vedere la reintroduzione del personaggio in qualcosa come una serie TV di Heroes for Hire", ha raccontato Jones. "Penso che sarebbe il modo più dinamico e divertente per reintrodurre quei personaggi. Ho adorato lavorare con Mike e ho adorato la chimica sullo schermo tra Danny e Luke. Penso che sia un luogo creativo davvero interessante in cui lo spettacolo può essere accolto. Mi piacerebbe riprendere quel mantello e continuare a portare avanti questo personaggio e fare il miglior Iron Fist possibile".

Gli "Heroes for Hire", in italiano gli "Eroi in vendita", sono un gruppo di eroi che svolgono le loro missioni a pagamento. Oltre ai componenti principali (nonché fondatori) Luke Cage e Iron Fist, nel corso degli anni hanno fatto parte del team la Torcia Umana, She-Hulk, Misty Knight, Colleen Wing, Ghost Rider, Moon Knight e The Punisher.

E voi cosa ne pensate di questa idea? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, vi ricordiamo che Daredevil apparirà presto in She-Hulk.