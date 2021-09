Iron Fist, l'honest trailer della serie Marvel su Pugno d'Acciaio!

Da diverso tempo ormai su YouTube spopolano gli honest trailer, divertenti parodie di alcuni film e serie tv apprezzate dai fan. E ora anche uno dei progetti più 'corti' del Marvel Cinematic Universe, Iron Fist, può vantare il suo honest trailer, pubblicato poche ore fa sul canale dedicato. Il video include alcune sequenze di entrambe le stagioni.

Per una particolare coincidenza, l'honest trailer arriva proprio pochi giorni dopo che l'ex coordinatore degli stunt della serie, Brett Chan, ha fatto pubblicamente alcuni riferimenti alla mancanza di voglia di Finn Jones, protagonista dello show, ogni volta che doveva allenarsi. Il coordinatore degli stunt aveva spiegato in questi termini i problemi di lavorazione di Iron Fist.



"Sareste sorpresi. Sono stato invaso da un sacco di persone dopo che è uscito, non ne avevano idea. Johnny e io stavamo facendo 21-22 ore al giorno cercando di far funzionare le cose e chiedendo alla Marvel di dire 'Eh, no'. Tutti stanno litigando e l'attore non vuole allenarsi e... 'Ragazzi, lanciatemi un osso. Datemi qualcosa con cui lavorare qui'. Questo probabilmente è il motivo per cui le sequenze migliori sono state con Jessica Henwick, perché si allenava quattro ore al giorno e non aveva esperienza di arti marziali".

Finn Jones, dal canto suo, raccontava che la produzione gli permetteva di esercitarsi soltanto 15 minuti prima che le scene fossero impostate per le riprese:"Quindi, 15 minuti prima il coordinatore degli stunt mi parlava della coreografia e io mi ci buttavo subito dentro. Fu un battesimo di fuoco e ho appena imparato il lavoro e lo faccio da 12 mesi ormai".



Su Everyeye trovate la recensione della seconda stagione di Iron Fist.