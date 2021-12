Iron Fist è la peggior serie Marvel di sempre: la conferma in un nuovo studio

La serialità televisiva targata Marvel ha vissuto di alti e bassi prima dell'avvento di Disney+: da WandaVision in poi la musica è decisamente cambiata, con i nuovi show ad integrarsi perfettamente nel disegno più ampio del Marvel Cinematic Universe e godendo quindi di una protezione che serie come Iron Fist non potevano vantare.

La serie dimenticata persino da Kevin Feige è in effetti l'emblema dell'incostanza di Marvel in fatto di serie TV nell'era pre-Disney+: lo show è spesso ricordato dai fan come un validissimo esempio di potenziale sprecato, come conferma uno studio pubblicato proprio in queste ore.

Secondo l'indagine pubblicata da USwitch, infatti, Iron Fist è ufficialmente da considerare la peggior serie Marvel di sempre: i fan interrogati sulla questione non hanno avuto dubbi al riguardo, bollando tra l'altro lo show come uno dei più noiosi di sempre anche al di fuori dell'universo Marvel.

Decisamente non una sorpresa, ma un risultato che fa comunque piuttosto male se confrontato con l'accoglienza più che positiva ricevuta dagli altri show Marvel/Netflix, Daredevil e Jessica Jones su tutti (meno fortunati furono, invece, Luke Cage e The Defenders). E voi, cosa ne pensate? Credete davvero che la serie con Finn Jones meriti questa bocciatura? Fatecelo sapere nei commenti! I fan, intanto, sperano nel ritorno di Iron Fist dopo quello di Daredevil.