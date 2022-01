Iron Fist, il reboot targato MCU sarà diretto dal regista di Shang-Chi?

I diritti di Iron Fist sono tornati ai Marvel Studios e ormai da qualche tempo si vocifera di un eventuale reboot della serie con protagonista Finn Jones nel MCU. Stando agli ultimi rumor in questo progetto potrebbe essere coinvolto Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

L'apparizione di Daredevil in Spider-man: No Way Home sembra aver riacceso le speranze anche per il ritorno di Danny Rand ma, per il momento sembra non esserci ancora nulla di concreto. Quando The Hollywood Reporter ha chiesto al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige se Cretton avrebbe diretto una serie su Xialing, questi ha riso e ha risposto: "Non vedo l'ora che le persone scoprano a cosa stiamo lavorando per Disney+ con Destin". Che questo progetto segretissimo possa essere proprio il reboot di Iron Fist?

A quanto pare nei piani della Marvel Comics c'è l'idea d creare un reboot in pieno stile asiatico, coinvolgendo anche un team creativo totalmente orientale. Nel progetto Iron Fist 2.0 sono inclusi la scrittrice Alyssa Wong e l'artista Michael YG che presenteranno ai lettori questo nuovo personaggio misterioso, che ha un nuovo costume creato dall'artista superstar Jim Cheung. Che questa novità nel campo fumettistico possa anche riflettersi anche in live-action? Staremo a vedere.