Iron Fist, lo stunt coordinator spiega perché fu complicato lavorare alla serie Netflix

A tre anni dalla cancellazione di Iron Fist, la serie tv Netflix prodotta da Marvel Television, lo stunt coordinator Brett Chan racconta come mai lo show non è stato il massimo per quanto riguarda i combattimenti, nonostante la sua natura.

Sono ormai passati diversi anni dalla cancellazione di Iron Fist e delle altre serie Marvel Netflix, ma con l'arrivo degli show di Disney+ e l'introduzione del Multiverso nel MCU, l'argomento non si è ancora esaurito.

Sono in molti infatti a sperare in un ritorno di personaggi come Daredevil e Kingpin nei film e nelle serie dei Marvel Studios, senza contare che con tutti questi viaggi nel tempo, universi alternativi e Varianti, i fan cercano ancora di capire se, come e dove si collocano esattamente nel MCU i personaggi degli show pre-Disney+.

C'è però una serie tra quelle Netflix che non aveva ricevuto un responso particolarmente positivo: stiamo parlando di Iron Fist, con protagonista Finn Jones.

Nonostante le premesse dello show, questa aveva lasciato la maggior parte di pubblico e critica decisamente poco entusiasti, e in parte era anche a causa delle scene d'azione poco convincenti.

Ma se poco convincenti lo sono state per gli spettatori, figuratevi per chi ci ha lavorato... Lo stunt corordinator della serie, Brett Chan (Resident Evil: Retribution, Van Helsing), ha infatti rivelato che ci sono stati non pochi problemi nel realizzarle.

"Sapete, trascorrevamo 21-22 ore al giorno cercando di far funzionare il tutto solo per sentirci dire dai registi 'Ah no' e poi dalla Marvel 'Ah no'" ricorda "Nessuno era d'accordo, c'erano tante scene di combattimenti, e l'attore non voleva allenarsi. Ero tipo 'Ragazzi, venitemi incontro però. Datemi qualcosa con cui lavorare'".

Ma c'era effettivamente qualcuno nel cast che riusciva a rendere più facile e piacevole il lavoro: l'interprete di Colleen Wing, Jessica Henwick.

"È per questo che alcune delle migliori sequenze d'azione erano quelle con Jessica Henwick. Perché si allenava per ore e ore al giorno, e avevoa zero esperienza in fatto di arti marziali. E noi avevamo un grande team. Hanno insegnato agli attori aikido, judo e un po' di kinjutsu. E poi ci hanno aggiunto anche un po' di kung fu. È stato... Sì".

E a voi era piaciuto Iron Fist? E le sue scene d'azione? Fateci sapere nei commenti.