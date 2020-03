Iron Fist, Tom Pelphrey rivela cosa sarebbe potuto accadere nella terza stagione

Tom Pelphrey ha raccontato al sito Comicbook cosa sarebbe potuto accadere nel futuro di Iron Fist se ci fosse stata una terza stagione della serie.

Sono passati ormai due anni da quando sono state cancellate le serie tv Marvel di Netflix, e da quando è stato annunciato che non avremmo avuto una terza stagione di Iron Fist.

E mentre Sacha Dhawan ha recentemente parlato del suo Davos e di cosa sarebbe potuto accadere al personaggio, affermando che probabilmente "dalla prigione avrebbe potuto continuare a indottrinare le persone e promuovere la causa, e magari anche a far fare ad altri il lavoro sporco al posto suo", Tom Pelphrey ha spiegato che per Ward (Pelphrey) e Danny (Finn Jones) era in realtà prevista una sorta di avventura alla Butch Cassidy and the Sundance Kid: "Si era parlato di come sarebbe potuto essere un viaggio insieme in Asia per Danny e Ward. C'era quasi... Una sorta di... Beh, dai, ora penso di poterlo dire. Qualcosa alla Butch Cassidy and the Sundance Kid, in cui i due instauravano nuovamente un legame, una sorta di camaraderie".

E quando gli viene chiesto se tornerebbe nei panni del suo personaggio, dovesse presentarsi l'occasione, Pelphrey risponde: "Mai dire mai. Non saprei, onestamente, ma la mia politica è di non escludere (quasi) mai nulla a prescindere. Dipenderebbe ovviamente dalle circostanze, dai tempi e dalle persone coinvolte".