Iron Fist, vedremo Colleen Wing nel MCU? Jessica Henwick è 'combattuta'

Anche se Iron Fist è stata definita la peggior serie Marvel di sempre, i fan si sono comunque affezionati ad alcuni personaggi, come la Colleen Wing interpretata da Jessica Henwick. Dopo la recente conferma del ritorno del Daredevil di Charlie Cox, così, i fan si chiedono se ci sarà spazio nel MCU anche per altri personaggi visti su Netflix.

Parlando con SyFy in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro, Matrix Resurrections, Jessica Henwick ha parlato anche di Iron Fist, del suo personaggio e della possibilità di rivederlo in futuro, ammettendo che esistono pro e contro.

"Sono così combattuta... da un lato sì, perché l'ho amata e ci ho messo tutto il mio impegno. E lei è uno di quei personaggi che ho sempre cercato di proteggere con tutta me stessa. Mi sono davvero appassionata alla sua storia. Quindi sì, mi piacerebbe rivisitarla e tornare nella sua testa."

D'altro canto, continua l'attrice, "abbiamo lasciato Colleen Wing in un posto fantastico. È in coppia con Misty, ha i suoi poteri, sembra stare bene... sta vivendo la sua vita migliore. E so che riportarla indietro significherebbe metterla in un conflitto. Voglio solo che abbia il suo lieto fine."

Vi piacerebbe rivedere Colleen Wing nel MCU? Quali altri personaggi sarebbero i più indicati per un ipotetico ritorno? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.