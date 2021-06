Iron Fist vs Shang Chi, chi è più forte? Le differenze tra i due personaggi Marvel

I Dieci Anelli tornano con Tony Leung Chiu-wai nei panni del cattivo The Mandarin in un film live-action scoprendo che la storia di Ben Kinsley era solo l'inizio. Il protagonista Shang Chi è interpretato da Simu Liu e il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 3 settembre 2021.

La notizia di un franchise cinematografico MCU pianificato per Shang-Chi, il Maestro di Kung-Fu della Marvel ha fatto porre agli amanti dell'Universo Cinematografico un'interessante domanda: chi vincerebbe in un combattimento finale tra Shang-Chi e Iron Fist?

Shang-Chi è uno dei più grandi artisti marziali al mondo, o almeno del Marvel's Earth-616. È abile in varie arti marziali con una specializzazione nel Kung Fu cinese. La padronanza del suo chi fortifica i suoi colpi a livelli disumani. I colpi di Shang-Chi possono distruggere cemento, mattoni e ferro. Può anche sopportare impatti fisici quasi a un livello sovrumano e alleviare il dolore e il disagio, ma in origine è stato concepito dai suoi scrittori senza alcuna abilità sovrumana. Nel 2015, Shang-Chi ha ricevuto un miglioramento quando si è recato a Kobe, in Giappone, ed è entrato in contatto con il sito di Origin Bomb. Dopo l'incidente, Shang-Chi può attualmente creare numerose copie di se stesso, ovvero il mutante Multiple Man. Ogni copia è abile nelle arti di combattimento quanto l'originale. Shang-Chi è un abile ginnasta, tiratore scelto, esperto in più armi e può sollevare il doppio del suo peso, circa 350 libbre. La sua abilità di combattimento è 7 secondo Marvel.com e le pagine wiki Marvel.

Iron Fist, invece, durante un viaggio in Tibet con la sua famiglia, il bambino di nove anni Danny Rand perde suoi genitori e viene portato nella mitica città di K'un-Lun. Lì diventa l'apprendista del maestro di arti marziali Lei Kung il Tonante. A 19 anni Rand guadagna il mantello di Re delle Vipere e viene inviato a combattere un serpente sputafuoco chiamato Shou-Lao l'Immortale. Rand lo sconfigge e quando immerge le mani nel cuore fuso della creatura, assorbe il suo chi. Da questo momento guadagna il titolo di "Pugno di ferro". Rand ora poteva evocare energia sovrumana per rafforzare il potere dei colpi. Il suo pugno è abbastanza forte da distruggere un intero S.H.I.E.L.D. Helicarrier e ha anche distrutto un treno nucleare.

Ogni Iron Fist nel corso della storia ha utilizzato il chi di Shou-Lao in modi diversi. Le abilità di Rand includono un chi potenziato, il pugno di ferro, assorbimento e trasferimento di energia, viaggio interdimensionale e velocità e riflessi potenziati. Danny possiede la forza di un atleta olimpico ed è un maestro delle arti marziali di K'un-Lun oltre che di Judo, Aikido, Wing Chun, Ninjutsu, Muay Thai, Karate e Boxe. È in grado di sollevare circa 300 libbre, tuttavia sfruttando il chi di Shou-Lao, Iron Fist potrebbe inizialmente aumentare la sua forza fino a un massimo di 800 libbre di sollevamento.

Il più forte, però, secondo la stessa Marvel resta proprio Shang Chi anche se il loro più recente scontro avvenuto in Iron Fist #7 (2017) è finito con un pareggio. Voi cosa ne pensate? Lo scorso ottobre, ricordiamo, i diritti di Iron Fist sono tornati ai Marvel Studios; recentemente, intanto, Finn Jones ha commentato la cancellazione di Iron Fist.