Iron Man, Marvel condivide alcuni esilaranti momenti della storica serie animata

Anche se tutti i fan del Marvel Cinematic Universe sono adesso in fervente attesa dell prime serie live-action del MCU, che sono The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision, in passato la Marvel aveva prodotto diverse serie animate dedicate ai suoi personaggi, una in particolare divenuta cult su Iron Man.

Caduta un po' nel dimenticatoio, Marvel Entertainment ha improvvisamente deciso di riproporre via Twitter alcuni momenti esilaranti di Iron Man: The Animated Series. Momenti divertenti tutti dedicati a Tony Stark che hanno un po' interdetto i fan, che proprio non si aspettavano l'uscita di un coniglio tanto strano dal cappello magico della Marvel.



Negli anni '90, Iron Man non era un personaggio di successo e famoso come oggi, ma in termini multimediatici, oltre a un fumetto, era anche protagonista di questa serie animata che serviva a renderlo personaggio solita al di fuori del cartoon degli Avengers dell'epoca. Se guardate il video in basso, potreste rivangare una serie probabilmente messa a lungo da parte dalla vostra memoria, soprattutto quanto strano fosse l'intero cartone animato.



Iron Man: The Animated Series faceva comunque parte del progetto The Marvel Action Hour, abbinata alla serie animata dedicata ai Fantastici 4 e mirata a creare un universo condiviso che comprendesse anche L'incredibile Hulk e Spider-Man.



