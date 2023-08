Iron Man tornerà nel MCU molto prima di Avengers: Secret Wars! E lo farà su Disney+

Tony Stark tornerà più presto del previsto: prima ancora del ritorno cinematografico di Iron Man, infatti, potremo ritrovare l’eroe in almeno un episodio della seconda stagione di What If. La notizia è stata confermata, in maniera del tutto particolare, dai prodotti di merchandise relativi alla serie tv animata in arrivo su Disney+.

Dopo che è stata svelata la data d’uscita di What If 2 possiamo affermare con certezza che già dal primo episodio dell’acclamata serie tv potremo vedere tornare Tony Stark, chiamato ad affrontare un nemico inedito, dopo le apparizioni riservate al personaggio durante una prima stagione in cui finisce per morire per ben quattro volte.

Ora la Marvel, pubblicizzando un’action figure di Gamora con l’armatura di Thanos, ha rilasciato una descrizione che chiama in causa l’eroe degli Avengers: “Nel Marvel Cinematic Universe, Gamora è stata cresciuta da Thanos per diventare un’assasina letale. Ma in questo universo, le sue abilità sono messe alla prova da un nuovo, insolito obiettivo: Tony Stark”.

Inoltre, secondo quanto riportato, il prossimo episodio si baserà su una versione alternativa di Thor: Ragnarok in cui Tony Stark viene inviato su Sakaar al posto del Dio del Tuono, prima che Gamora dia la caccia al Vendicatore. La puntata, programmata per la prima stagione è stata rimandata a What If 2 a causa dell’impatto della pandemia sulla produzione della serie originale.

In attesa di poter finalmente rivedere Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla recensione dell’interessantissima prima stagione di What If.