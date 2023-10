Ironheart, anche Alden Ehrenreich nel cast! Che personaggio interpreterà?

Dopo le rivelazioni sul personaggio di Sacha Baron Cohen, cerchiamo anche di capire meglio quale sarà il personaggio interpretato da Alden Ehrenreich in Ironheart, la serie Marvel Studios con protagonista la Riri Williams interpretata da Dominique Thorne e che ha già fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel corso di Black Panther 2.

A quanto pare, Ehrenreich interpreterà un personaggio del tutto nuovo all'interno del MCU. Secondo un nuovo documento riguardante i diritti d'autore dello show, Ehrenreich dovrebbe interpretare Joe McGillicuddy, un personaggio originale della serie e soprattutto inedito anche nei fumetti Marvel.

Detto questo, è possibile che il nome non sia altro che un diversivo per non rovinare eventuali dettagli della trama che il vero nome del personaggio di Ehrenreich potrebbe rivelare. Dopotutto, anche Sacha Baron Cohen è indicato nei documenti di copyright come "Mystery Man", nonostante i media hollywoodiani suggeriscano che la star di Borat potrebbe apparire nella serie nel ruolo di Mephisto.

Molte speculazioni sul casting di Ehrenreich hanno puntato sul fatto che l'attore potrebbe interpretare uno dei figli di Obadiah Stane (Jeff Bridges), soprattutto considerando che lo show dovrebbe portare direttamente al film di Don Cheadle Armor Wars. Un'altra cosa che fa pensare che McGillicuddy sia un diversivo è il fatto che lo stesso Ehrenreich ha parlato di un personaggio familiare legato al MCU.

"È un grande personaggio e c'è un elemento divertente di cui non posso parlare", ha dichiarato Ehrenreich a UPROXX all'inizio di quest'anno. "È stato un ruolo davvero, davvero divertente. Non posso dirlo con certezza, ma più o meno è stato così".

"Sì, la serie è davvero forte. È davvero un angolo interessante del MCU", ha aggiunto. "È divertente, è molto toccante ed emotivo in molti modi. Si tratta fondamentalmente di una ragazza di colore che cresce a Chicago e della sua esperienza, ed è davvero molto interessante".

La sinossi della Marvel per la serie recita: "I Marvel Studios presentano Ironheart, in cui l'affascinante super genio adolescente Riri Williams (Dominique Thorne) torna dal MIT alla sua città natale di Chicago con la sua armatura di ferro e inizia a dipanare fili che portano il pericolo e l'avventura proprio davanti alla sua porta di casa. L'avventura inizia nell'episodio 1, quando Riri viene presentata al pubblico".

Ironheart non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare su Disney+ verso la fine del prossimo anno o all'inizio del 2025.