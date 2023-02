Ironheart, Alden Ehrenreich: 'Harrison Ford nell'MCU? Non lo sapevo!'

Vedere Alden Ehrenreich e Harrison Ford insieme in un film di Star Wars è ovviamente un sogno irrealizzabile, a meno di improbabili viaggi nel tempo: la combo Han Solo giovane/Han Solo anziano potrebbe però diventare realtà nel Marvel Cinematic Universe, che vedrà a breve l'esordio di entrambi gli attori.

Ehrenreich, che ha svelato di aver parlato con Robert Downey Jr. prima di accettare il ruolo, entrerà infatti a far parte del franchise in occasione di Ironheart, la serie che approfondirà la Riri Williams già apparsa in Black Panther: Wakanda Forever; Ford, dal canto suo, sarà invece il Thaddeus Ross (aka Hulk Rosso) dell'MCU, e dovremmo vederlo in Captain America: New World Order così come in Thunderbolts.

Al momento non ci sono incroci in vista tra i due, ma Alden Ehrenreich sembra non voler perdere le speranze in tal senso: "Si è unito anche lui al Marvel Cinematic Universe? Non lo sapevo... Sì, immagino che i nostri cammini potranno incrociarsi" sono state le parole dell'attore. Al momento, comunque, non è ancora chiaro chi sarà il personaggio di Ehrenreich in Ironheart, per cui risulta davvero difficile provare a immaginare uno scenario in cui il nostro possa incrociare Ross! Sempre Alden Ehrenreich, comunque, si è detto sicuro che i fan noteranno i rimandi al resto dell'MCU in Ironheart.