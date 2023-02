Ironheart, Alden Ehrenreich: 'Prima di accettare ho parlato con Robert Downey Jr.'

La star di Solo Alden Ehrenreich sarà tra i protagonisti di Ironheart, lo show dei Marvel Studios dedicato al personaggio introdotto in Black Panther: Wakanda Forever e interpretato da Dominique Thorne.

In una recente intervista a The Hollywood Reporter, Ehrenreich ha rivelato di aver stretto amicizia con Robert Downey Jr. durante le riprese di Oppenheimer di Christopher Nolan e di aver parlato con lui poco prima di iniziare a lavorare alla serie del MCU.

"Mi parlava di 'microdosaggio' di progetti commerciali e artistici, e poi proprio prima di dire di sì ci ho parlato su FaceTime e gli ho detto, 'C'è qualcosa che devo sapere prima di firmare?'" ha condiviso l'attore. "Ero tipo, 'Sta per dire, 'Non farlo"? Penso che abbiano chiesto a Harrison Ford prima di [Solo] cosa avrebbe detto sul prossimo Han Solo. Io ho avuto l'onore di presentare [Downey e Thorne]. Non si conoscevano e non si erano ancora parlati, quindi li ho messi in contatto tra loro. È così fottutamente, incredibilmente, generoso e dolce, ed era così felice di parlarle e incoraggiarla. Quindi è stato davvero bello".

"[Ironheart] mi sembrava davvero diverso. Penso di aver fatto parte di un mondo molto diverso... Ora l'universo di Star Wars è molto più vasto, ma all'epoca [di Solo], usciva solo un film all'anno. Quindi 'Ironheart' è stata un'esperienza molto più rilassata per molte ragioni", ha spiegato Ehrenreich parlando del suo lavoro nei due grandi franchise Disney. "Quindi è stato bello tornare in quel tipo di ambiente."