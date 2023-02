Ironheart, Alden Ehrenreich sulla serie Marvel Studios: 'I fan noteranno i rimandi al MCU'

Tra i progetti di questa nuova Fase 5 del Marvel Cinematic Universe appena inaugurata dall'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ci sarà anche Ironheart. La serie in arrivo su Disney+ non solo si concentrerà sul personaggio di Riri Williams dopo l'esordio in Black Panther 2 ma vedrà anche l'ingresso di Alden Ehrenreich in questo universo.

Attualmente, non si conoscono i dettagli del personaggio che Ehrenreich interpreterà nel nuovo show dei Marvel Studios, tuttavia in queste ultime settimane stanno arrivando da parte sua molte dichiarazioni legate al progetto, dato che al momento è in tour stampa per la promozione del suo prossimo film, Cocainorso.

A proposito del suo personaggio in Ironheart: "È un fantastico e c'è un elemento divertente di cui non posso parlare", ha rivelato Ehrenreich, rispondendo alla domanda se interpreterà un personaggio che già conoscevamo. "È stato un ruolo davvero, davvero divertente. Non potrei dire nemmeno questo, più o meno".

"La serie è davvero bella. È un angolo davvero interessante del MCU. È divertente, è molto toccante ed emotivo in molti modi. Parla fondamentalmente di una ragazza di colore che cresce a Chicago e della sua esperienza, e tutto questo è molto interessante".

Sempre a margine della promozione di Cocainorso, Ehrenreich ha ricordato Ray Liotta, scomparso lo scorso maggio e che comparirà nella pellicola di Elizabeth Banks in quella che è una delle sue ultime interpretazioni.

Tornando alla serie Marvel, le ultime indiscrezioni fanno pensare che Ironheart verrà rinviata al 2024, proprio come dovrebbe accadere con Echo (quest'ultima per avvicinarla di più alla successiva Daredevil: Born Again, in programma proprio per il 2024 inoltrato). Secret Invasion è programmata per maggio, ma anche questa potrebbe slittare nel calendario delle uscite Marvel Studios.

Sicuramente è un periodo incerto per quanto riguarda i progetti targati Marvel in arrivo su Disney+ mentre sul lato cinematografico c'è un po' più di stabilità. Posticipo di The Marvels a parte, a maggio arriverà Guardiani della Galassia Vol. 3 che concluderà l'esperienza ai Marvel Studios di James Gunn, passato a capo dei DC Studios.