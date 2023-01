Ironheart, Alden Ehrenreich sullo show Marvel: 'Una grande serie, ma anche molto intima'

Tra le prossime serie targate Marvel Studios in arrivo su Disney+, c'è anche l'attesa Ironheart, in cui ritroveremo il personaggio di Dominique Thorne nei panni della supereroina che dà il titolo al progetto, dopo la sua introduzione nel corso di Black Panther: Wakanda Forever. In una recente intervista, Alden Ehrenreich ha anticipato qualcosa..

Nel corso della nuova serie, Ehrenreich interpreta un personaggio attualmente ancora sconosciuto. L'attore ha confermato per la prima volta la sua presenza in Ironheart nel corso di un'intervista realizzata al Sundance Film Festival, dove stava promuovendo il suo ultimo film.

"Ironheart è una grande serie, ma è anche molto intima. Ho apprezzato molto questo aspetto ed è stato divertente. È stato bello tornare a recitare in un progetto così importante", ha dichiarato Ehrenreich a DiscussingFilm durante il festival del cinema.

Lo show, che getterà le basi per quel personaggio destinato a essere l'erede di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe includere perfino un cameo dello stesso Robert Downey Jr., ma questa indiscrezioni al momento non ha trovato alcuna conferma ufficiale.

Non si sa ancora se Downey tornerà nei panni della versione AI di Tony Stark, paragonabile alla storyline dei fumetti che coinvolge i due personaggi. Dominique Thorne ha comunque dichiarato che lo show devierà un po' dalla storia originale a fumetti. "Sono sicuramente simili, ma anche due espressioni indipendenti di questa bellissima mente", ha dichiarato l'attrice lo scorso novembre. "Penso che la risposta a questa domanda sia meglio lasciarla alla serie quando debutterà, quindi è lì che vi do appuntamento per ricevere una risposta definitiva a questa domanda".

"Penso che nella creazione di questa tuta da parte di Riri ci sia un riconoscimento intrinseco di ciò che Tony Stark ha fatto creando la sua armatura", ha aggiunto Thorne. "Credo che per una persona ambiziosa come Riri Williams, sia senza dubbio qualcosa che ti attira e che richiede la tua attenzione. Come si può intuire dal film, quell'ambizione la porterà a essere in sintonia con lui creando la sua personale armatura".

La data d'uscita di Ironheart non è ancora stata confermata dai Marvel Studios, ma dovrebbe debuttare su Disney+ entro l'anno.