Ironheart, Anthony Ramos potrebbe interpretare Hood?

Tra le varie produzioni seriali del Marvel Cinematic Universe attese nei prossimi anni, anche Ironheart inizia a prendere forma, con i vari annunci della compagine degli attori: la notizia più recente riguarda l'ingresso di Lyric Ross nel cast di Ironheart annunciato ieri.

L'attrice di This is Us interpreterà la migliore amica di Riri Williams/Ironheart (interpretata da Dominique Thorne), una giovane studentessa del MIT, che realizza una propria armatura simile a quella di Iron Man, che apparirà per la prima volta nel franchise in Black Panther: Wakanda Forever.

La Ross si unisce al cast di cui fa parte anche la star di In The Heights Anthony Ramos, in un ruolo su cui ancora c'è un velo di mistero.

L'annuncio iniziale del casting lasciò trapelare un'indicazione riguardo al ruolo interpretato da Ramos, che sarebbe significativo all'interno del vasto Marvel Cinematic Universe, in modo paragonabile all'ingresso di Jonathan Majors nel cast della serie Disney+ Loki nel ruolo di Kang il Conquistatore, che rivedremo nel terzo film di Ant-Man, intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Secondo un recente report, Ramos potrebbe essere il villain di Ironheart e potrebbe apparire anche in ulteriori produzioni dei Marvel Studios. Stando a queste informazioni, alcuni ipotizzano che l'antagonista interpretato da Anthony Ramos potrebbe essere Parker Robbins, noto anche come Hood.

Creato dallo scrittore Brian K. Vaughan e dai disegnatori Kyle Hotz e Eric Powell, Hood è un personaggio dei fumetti Marvel apparso per la prima volta nella miniserie a lui dedicata, avviata nel 2002. Figlio di un "collega" di Kingpin, Parker Robbins è un giovane criminale che, dopo aver evocato per errore un demone Nisanti ed averlo ucciso, si impadronisce della sua cappa e di un paio di stivali che gli danno una serie di superpoteri. Hood diventa una sorta di "Padrino" della città di New York, dando vita a un'organizzazione criminale con altri villain, il Sindacato del Crimine di Hood.

E voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa teoria o avete altre ipotesi sul possibile ruolo interpretato da Anthony Ramos? Fatecelo sapere nei commenti!