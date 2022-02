Ironheart, Anthony Ramos di In The Heigts si è unito al cast della serie Marvel!

Nel Dicembre 2020, la Marvel aveva annunciato Ironheart, e da allora sono poche le notizie giunte sulla nuova serie degli Studios. Dopo l'arrivo di Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, adesso anche Anthony Ramos si unisce al cast.

Ramos continua dunque la sua rapida ascesa ad Hollywood dopo la sua apparizione nel film In the Heights e dopo aver avuto a che fare con il mondo dell'azione in Transformers: L'Ascesa delle Bestie. Non è ancora chiaro quale personaggio interpreterà Ramos in Ironheart, ma secondo molti sarà introdotto più o meno nello stesso modo del Kang il Conquistatore di Jonathan Majors, che abbiamo visto per la prima volta in un cameo esteso in Loki, che ci ha fatto presagire che sarà il prossimo grande cattivo del MCU. La collega invece, Thorne, farà il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever, che dovrebbe gettare le basi per la serie.

Ironheart sarà composto da sei episodi, come è già accaduto per altre serie Marvel come la recente Hawkeye, e a occuparsi della sceneggiatura sarà Chinaka Hodge. Molti sperano che questa serie porterà al ritorno di Robert Downey Jr. Infatti la protagonista dello show, Riri Williams, ha tratto ispirazione proprio dal personaggio di Iron Man per la sua Ironheart, di cui era grande fan. Staremo a vedere.