Ironheart, Anthony Ramos sarà un villain nella nuova serie Marvel?

Secondo un nuovo report, Anthony Ramos potrebbe interpretare un villain nella nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Ironheart. La notizia della conferma di Ramos nello show è arrivata ad inizio febbraio, senza che venisse specificato il ruolo che l'attore avrebbe interpretato. Tuttavia qualcosa sembra trapelare dai media.

The Hollywood Reporter sostiene che Anthony Ramos sarà il cattivo della serie Disney+ su Riri Williams, una giovane studentessa dell'MIT, che realizza una propria armatura molto simile a quella di Iron Man. La giovane sostituirà egregiamente Tony Stark dopo quanto accaduto durante la seconda Civil War?



Quando venne lanciata la notizia di Anthony Ramos in Ironheart venne fatto un paragone con l'ingresso di Jonathan Majors nel cast di Loki, prima di assumere il ruolo di villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Se il personaggio di Ramos sarà simile a Kang è probabile che Ironheart non sia l'unico progetto MCU nel quale comparirà.



Dominique Thorne sarà Riri Williams in Ironheart ma apparirà per la prima volta nel franchise in Black Panther 2:"Stiamo girando Black Panther: Wakanda Forever in questo momento e Riri Williams la incontrerete prima in questo sequel" ha dichiarato Kevin Feige.



Se conoscete poco il personaggio Marvel di Riri Williams potete leggere il nostro approfondimento su Ironheart, in attesa di poter vedere Dominique Thorne interpretarla in Black Panther 2 e nella serie in preparazione per Disney+.