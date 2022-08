Ironheart: ecco l'armatura completa nelle prime foto dal set MCU

Le prime foto dal set della serie di Disney+ Ironheart svelano l'armatura completa indossata dal personaggio di Dominique Thorne, che andrà a sostituire Iron Man nel MCU.

I Marvel Studios stanno introducendo diversi nuovi eroi nel Marvel Cinematic Universe nella Fase 4. Dominique Thorne debutterà nei panni di Riri Williams in Black Panther: Wakanda Forever entro la fine dell'anno prima di essere la protagonista di una serie Disney+. L'annuncio di Ironheart nel 2020 ha confermato che il popolare personaggio dei fumetti si sarebbe unito al MCU poco dopo la morte di Iron Man in Avengers: Endgame.

Lo sviluppo di Ironheart è iniziato nel 2022 quando i Marvel Studios hanno messo a punto gli ultimi pezzi prima di iniziare la produzione. Sappiamo che alcuni grandi nomi come Anthony Ramos e Alden Ehrenreich si uniranno al cast, ma i loro ruoli non sono stati rivelati. Dopo aver visto Riri Williams costruire la propria armatura simile a Iron Man nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever, l'interesse per lo show è sicuramente aumentato.

Le riprese di Ironheart sono attualmente in corso ad Atlanta, in Georgia, e ora Just Jared ha condiviso le prime foto dal set, che vi lasciamo in calce alla notizia. Le immagini mostrano Dominique Thorne indossare una versione dell'armatura di Ironheart.