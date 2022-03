Ironheart, potrebbe arrivare il primo personaggio non-binary nel MCU? Ecco cosa sappiamo

Le riprese di Black Panther 2 sono terminate per Dominique Thorne. L'attrice debutterà infatti nel ruolo di Riri Williams/Ironheart proprio nel film Marvel, per poi tornare nella serie a lei dedicata. Tante le aggiunte al cast nell'ultimo periodo, e ora arriva un'altra notizia: Ironheart potrebbe introdurre il primo personaggio non-binary nel MCU.

A riportarlo è l'insider Daniel Richtman. Non è chiaro di chi si tratterà, ma si pensa che potrebbe essere presente in tutti e sei gli episodi di Ironheart. Questo è in ogni caso un grande passo per la Marvel, che sta lavorando molto negli ultimi anni per far sì che ci sia un'adeguata rappresentazione LGBT+. Ad esempio in Eternals abbiamo visto la prima coppia gay del MCU, o in Loki abbiamo scoperto che il personaggio è gendefluid.

"Ci vuole tempo, abbiamo così tante storie da raccontare", ha spiegato a Variety la produttrice Marvel Victoria Alonso lo scorso anno. "Non stiamo cambiando nulla. Stiamo solo facendo vedere a tutto il mondo chi sono queste persone, chi sono questi personaggi... Sono tante le cose in arrivo che credo che saranno rappresentative del mondo di oggi. Non faremo la cosa perfetta nel primo film o nel secondo film o nel terzo film, o nel primo o nel secondo show, ma faremo del nostro meglio per cercare di dare costantemente la rappresentazione di cui c'è bisogno".