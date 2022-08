Ironheart, l'attrice transgender Zoe Terakes nel cast MCU: ha un ruolo chiave

A ogni nuova aggiunta di cast, anche a riprese già iniziate, Ironheart assume risvolti sempre più interessanti per la comunità LGBTQIA+. Nonostante i ciak siano già in corso, dopo la drag queen Shea Couleé - prima nel MCU - la serie aggiunge l'attrice transgender Zoe Terakes. Non solo: avrà un ruolo chiave.

Nella giornata di ieri sono arrivati in blocco i corti animati di I Am Groot su Disney+, mentre la piattaforma streaming si prepara all’uscita imminente di She Hulk metà cinecomic metà legal drama. Nel frattempo però, continuano i lavori dei Marvel Studios sulle serie del prossimo futuro, espandendo quella direzione inclusiva già parzialmente tentata da Taika Waititi in Thor Love and Thunder. Ma fra i tanti tentativi, la nuova serie su Ironheart sembra voler spingere su questo aspetto più di ogni altro prodotto MCU visto finora.

Era notizia di qualche giorno fa l’aggiunta, nel cast della serie, della performer Shea Couleé direttamente dal palco di RuPaul, prima drag queen della storia a esordire sugli schermi del Marvel Cinematic Universe nonché una delle prime in assoluto coinvolte in un blockbuster di tale portata di pubblico. Ora si riconferma quella direzione con l’aggiunta, rivelata in esclusiva da Deadline, dell’attrice transgender e non binaria Zoe Terakes. Ciò che è più interessante, è il fatto che la star in questione interpreterà un ruolo chiave all’interno della serie, nonostante la fase di casting principali fosse conclusa da un po’ e le riprese già iniziate.

Per ora, i portavoce della Marvel si sono rifiutati di commentare o confermare lo scoop di Deadline, che però la testata da come certo, suggerendo appunto il cast per un ruolo protagonista. L’attrice già apparsa in Nine Perfect Strangers affiancherà la protagonista Dominique Thorne nei panni del personaggio Marvel Riri Williams, geniale inventrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. Quali le vostre aspettative sulla serie, alla luce di questi aggiornamenti? Ditecelo nei commenti!