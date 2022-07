Ironheart, un castello bianco salterà in aria: lo rivelano le prime foto dal set

I Marvel Studios si stanno preparando per il loro grande panel al prossimo Comic-Con di San Diego, che si terrà la prossima settimana, dove riveleranno alcune nuove informazioni sui loro piani imminenti e i progetti futuri. Intanto, lo studio è impegnato a girare due delle prossime serie Disney+, ovvero la seconda stagione di Loki e Ironheart.

Ironheart segue la storia di Riri Williams (Dominique Thorne) dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. Le riprese sono in corso da circa un mese e sono state rilasciate solo alcune foto dal set della serie. Ora, nelle nuove immagini provenienti dal set, sembra che nello show vedremo esplodere un castello bianco.

Ironheart, con Thorne nel ruolo di protagonista, conta nel cast anche Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Lyric Ross e Manny Montana. La serie è diretta da Chinaka Hodge insieme a Sam Bailey e Angela Barnes. La società di produzione di Ryan Coogler, Proximity, fungerà anche da produttore.

La serie tv di Ironheart, della quale è stato svelato il logo, è attualmente in lavorazione per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus. Ma come forse saprete, il debutto di Riri Williams nel MCU avverrà sul grande schermo grazie all'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sul personaggio di Ironheart.