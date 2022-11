Ironheart: ecco come Black Panther Wakanda Forever ha gettato le basi per la serie Disney!

Definito come "sequel diretto di Wakanda Forever" dal produttore dei Marvel Studios Nate Morre, lo show di Ironheart racconterà le avventure di Riri Williams, il personaggio interpretato da Dominique Thorne che ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe proprio nel secondo film sulla Pantera Nera.

ATTENZIONE. Seguono spoiler di Black Panther 2.



Nel film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams finisce nel mirino di Namor e dei Wakandiani dopo aver realizzato un dispositivo in grado di rilevare il Vibranio per il Governo. Così, Shuri (Letitia Wright) e Okoye (Danai Gurira) prendono le difese della giovane studentessa, che viene portata in Wakanda, dove costruisce l'armatura di Ironheart. Dopo la battaglia finale, Riri parte per Chicago, la sua città natale, con Shuri che la convincerà a non portare con sé la nuova armatura per evitare che possa finire in mani nemiche.

La serie di Disney Plus ripartirà proprio da questi eventi, con la nostra protagonista che dovrà superare le conseguenze del sacrificio della regina Ramonda (Angela Bassett), che si è sacrificata proprio per proteggere la nuova supereroina. A differenza di molti altri, lo show narrerà la storia di un personaggio che ha già fatto la conoscenza di altri eroi del mondo Marvel e sarà quindi interessante vedere come verrà sviluppato il tutto. Il villain di Ironheart sarà Parker Robbins / The Hood, interpretato da Anthony Ramos.