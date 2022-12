Ironheart, confermato l'arrivo di Sacha Baron Cohen nel Marvel Cinematic Universe?

Quella di Mephisto è diventata una vera e propria psicosi per i fan Marvel, almeno da WandaVision in poi: il nome del villain continua a circolare insistentemente nell'ambiente, con Ironheart che da qualche tempo è diventata un'osservata speciale in tal senso. Che si stia avvicinando il momento buono per l'esordio del nostro signore dell'Inferno?

Già da qualche tempo, in effetti, si parla insistentemente di un Sacha Baron Cohen prossimo all'esordio nella nuova serie del Marvel Cinematic Universe targata Disney+: al momento non sono ancora giunte conferme ufficiali, ma dando uno sguardo agli ultimi rumor riportati dai vari insider pare proprio che il momento della svolta si stia avvicinando.

In queste ore su Twitter si parla infatti dell'ingaggio della star di Borat come cosa praticamente fatta, con il nostro che andrebbe quindi ad interpretare un non meglio precisato villain, un demone che dovrebbe stringere un patto con Hood. Insomma, tutti gli indizi portano a Mephisto: sarà la volta buona o si tratterà dell'ennesima delusione per i fan più speranzosi?

Ribadiamo, comunque, che fino ad ufficialità si tratta di voci da trattare coi guanti: ad illudersi ci vuole poco, ma tornare coi piedi per terra può fare decisamente male! Tornando a cose più concrete, intanto, Dominique Thorne ha parlato dei cambiamenti della sua Riri Williams in Ironheart.