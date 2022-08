Ironheart, confermato il debutto nel MCU di un famoso villain degli Avengers: ecco le foto

Le foto dal set della prossima serie Disney+ dei Marvel Studios Ironheart confermano il debutto di un importante villain dei Vendicatori e di una potenziale recluta di Thunderbolts.

Le nuove immagini tratte dal set di Ironheart dei Marvel Studios hanno rivelato che Anthony Ramos farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come The Hood nella serie Disney+. Le immagini mostrano l'attore nei panni di Hood con indosso un costume fedele a quello visto nei fumetti, incluso l'iconico mantello rosso del personaggio. Creato dallo scrittore Brian K. Vaughan e dagli artisti Kyle Hotz ed Eric Powell, Parker Robbins/The Hood è apparso per la prima volta nella sua serie limitata omonima nel luglio 2022.

Ramos si è unito al cast di Ironheart nel febbraio 2022, con l'attore che ha condiviso una foto su Instagram dopo l'annuncio del casting. I rumor su The Hood sono iniziati a circolare a gennaio 2022, quando una descrizione del casting per uno dei cattivi principali della serie sembrava allinearsi con la versione del personaggio dei fumetti. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios avrebbero dei piani importanti per The Hood, con Ramos e il personaggio che si dice appariranno nel film Thunderbolts dopo il suo debutto in Ironheart.

Dominique Thorne interpreterà Riri Williams/Ironheart nella serie dopo aver fatto il suo debutto nel MCU in Black Panther: Wakanda Forever nel 2022.

Per salutarvi, vi ricordiamo che dal set sono trapelate anche le prime foto dell'armatura di Ironheart.