Ironheart, al D23 presentato il logo della nuova serie del MCU!

Il Marvel Cinematic Universe si fa sempre più ricco e grazie alla convention D23 abbiamo finalmente avuto modo di vedere il nuovo logo di Ironheart, la serie in arrivo su Disney+ dedicata a quella che sembra essere a tutti gli effetti l'erede di Tony Stark.

Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, è un personaggio relativamente nuovo nel panorama dei Marvel Comics, il suo debutto infatti è giunto solo nel 2016. Si tratta di una bambina prodigio ed è nota per essere una grande fan di Iron Man e tutta la sua vita non può che ispirarsi di certo all'eroe che ha salvato il nostro mondo.

Sebbene il debutto della serie sembra essere previsto solo verso la fine del 2023, vedremo presto Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever la cui uscita è prevista questo novembre. L'entità di questa apparizione nel film orfano di Chadwick Boseman è per ora ignota, ma nel teaser trailer mostrato al Comic-Con di San Diego la scorsa estate, Riri stava forgiando la sua armatura in una scena che ricordava molto Tony Stark intento a costruire la sua prima armatura nel primo Iron Man.

Anche se è difficile da credere, sono ormai trascorsi più di tre anni dalla morte in Avengers: Endgame di quello che era un miliardario, playboy, filantropo. Il suo sacrificio è qualcosa che ha ancora molto peso nel MCU e per questo motivo, sarà molto interessante vedere come Riri si confronterà con la sua memoria.