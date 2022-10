Ironheart: nuovi dettagli sulla presenza del Mephisto di Sacha Baron Cohen!

Quando manca ormai pochissimo al debutto di Dominique Thorne nei panni di Ironheart, cosa che avverrà in Black Panther: Wakanda Forever prima ancora che nella serie a lei interamente dedicata, arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla produzione della serie che arriverà su Disney+. Un nuovo nome si è unito al cast, più altre novità su Mephisto.

Nei giorni scorsi è emersa la voce secondo cui la Marvel avrebbe introdotto Mephisto con il volto di Sacha Baron Cohen, ma adesso è Deadline a rinforzare questa ipotesi con nuovi dettagli in merito al coinvolgimento dell'attore britannico, celebre per il personaggio di Borat. A quanto pare la prestigiosa testata giornalistica ha aggiunto che Sacha Baron Cohen è stato in trattative per interpretare Mephisto nel Marvel Cinematic Universe, sebbene non ci sia stata alcuna conferma se le trattative in questione abbiano dato esito positivo o negativo.

Secondo l'ultimo articolo di Deadline, Cohen apparirà più avanti nel corso della serie Ironheart, composta da sei episodi, assumendo il ruolo di Mephisto, il diavolo dell'Universo Marvel. L'apparizione avverrà probabilmente in uno dei due episodi finali della serie. Inoltre, secondo quanto riportato, l'attore è stato sottoposto a scansione per gli effetti in CGI, il che significa che potrebbe esserci una sorta di alter ego per il suo personaggio.

Il personaggio, apparso per la prima volta nei fumetti in "Silver Surfer" #3 nel 1968 ed è stato a lungo atteso dagli appassionati, desiderosi di vederlo sul grande schermo: negli scorsi anni tra l'altro Mephisto è stato al centro di numerose teorie dei fan, e il suo esordio era stato più volte 'chiamato' o 'predetto' per titoli come WandaVision, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Stando alle prime informazioni, Ironheart parlerà di tecnologia e magia dunque, per quanto comunque molto sorprendente, la presenza di Mephisto nella serie non sarebbe così fuori luogo, col debutto di un altro famoso villain magico The Hood.

In aggiunta a questa informazione, Deadline ha riportato la notizia che la veterana doppiatrice Cree Summer si unirà a Ironheart in un ruolo non rivelato. Summer vanta più di 360 ruoli, ma è nota soprattutto per aver doppiato la principessa Kida nel film Disney Atlantis: L'impero perduto del 2001.