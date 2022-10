Ironheart: Dominique Thorne doveva interpretare un ruolo diverso nell'universo Marvel

Dominique Throne, che ha terminato le riprese di Black Panther 2 nei panni di Riri Williams/Ironheart, ha rivelato di essere stata quasi un personaggio completamente diverso del Marvel Cinematic Universe prima di essere scritturata per il suo ruolo attuale. L'attrice compirà il suo debutto in Black Panther: Wakanda Forever prima della sua serie.

Nel recente numero di copertina di Empire (via The Direct), Thorne ha ricordato di aver inizialmente fatto un provino per il ruolo di Shuri nel primo Black Panther, ma ha notato che il suo sequel è stato sicuramente un percorso più interessante per il suo ingresso nel franchise.

"Non potrebbe esserci una pista più sicura per Riri per entrare nel suo genio e nel suo ruolo di supereroe che il mondo del Wakanda, noto per essere un rifugio per la genialità nera. La conosciamo mentre sta imparando a conoscere questo lato di sé e il modo in cui può potenzialmente avere un impatto sul mondo".

Il fatto che la Thorne abbia inizialmente fatto un provino per interpretare Shuri nell'originale Black Panther è sicuramente un'idea intrigante per i fan del franchise. Letitia Wright ha inizialmente ottenuto recensioni entusiastiche per il suo ruolo della sorella di Chadwick Boseman nel film del 2018 del MCU, ma da allora ha suscitato divisioni sul suo futuro nella parte a seguito di notizie sulle sue convinzioni no-vax dal set del sequel. Con Boseman scomparso nel 2020 e vari merchandise che già prevedono che Shuri sarà la prossima Pantera Nera nel film, sarà interessante vedere come il sequel spiegherà questo passaggio di consegne.

Nel frattempo sono state diffuse nuove immagini di Riri Williams, il personaggio interpretato da Thorne. A poche settimane dall'uscita di Wakanda Forever, si intensifica sempre di più il lavoro promozionale messo in campo dalla Disney, che solo pochi giorni fa ha diffuso ulteriori immagini di Shuri in abito da cerimonia, presumibilmente durante una scena di lutto per il defunto Re del Wakanda.

Un primo sguardo a Ironheart lo abbiamo avuto nel nuovissimo trailer di Black Panther 2, pubblicato pochi minuti fa.