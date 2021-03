Ironheart, Dominique Thorne non ha avuto bisogno di alcun provino per ottenere il ruolo

Nel mondo del cinema, del teatro e della televisione, alcune volte il processo di casting per il ruolo principale di un progetto può essere lungo ed estenuante, altri pressoché inesistente, poiché si ha già un interprete in mente per la parte. E a quanto pare, la protagonista di Ironheart Dominque Thorne rientra nel secondo caso.

Durante l'ultimo Investor Day della Walt Disney Company, il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato una serie di progetti che avremmo visto nel prossimo futuro del Marvel Cinematic Universe, e tra questi ha forse stupito (o forse no) la presenza di una serie tv dedicata al personaggio di Ironheart a.k.a. Riri Williams.

Non solo, ma il progetto seriale aveva già trovato la sua protagonista: l'attrice di Se la strada potesse parlare e Judas and the Messiah Dominique Thorne.

Ed è stata proprio quest'ultima a rivelare ai microfoni di Empire Magazine come nel suo caso non ci sia nemmeno stato bisogno di fare il provino per la parte.

"Ero a casa mia, nel Delaware, quando ho ricevuto una chiamata in cui mi chiedevano se volessi interpretare il personaggio" ha raccontato la giovane attrice "Ero così scioccata! Tanto che ci sono state alcune incredule pause da parte mia nella conversazione... Mi aspettavo che mi dicessero 'Ti mandiamo i materiali per l'audizione' o qualcosa del genere, ma niente. Mi hanno semplicemente detto 'Ti va di prendere parte a questo progetto?'".

"È stata probabilmente l'esperienza più unica e incredibile della mia vita, perché non c'è stato alcun provino" ha ribadito.