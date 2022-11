Ironheart, Dominique Thorne: 'Ora entrerete nel mondo di Riri Williams'

Riri Williams ha già fatto il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in occasione di Black Panther: Wakanda Forever, ma sarà soltanto con la serie su Ironheart che potremo esprimere un giudizio completo sul personaggio interpretato da Dominique Thorne, che finalmente vedremo muoversi in un mondo in cui è completamente a suo agio.

A parlarne, dopo aver bellamente ignorato le domande sul possibile esordio di Mephisto in Ironheart (sì, preparatevi ad un nuovo caso WandaVision), è stata proprio Dominique Thorne, che senza timore di creare troppe aspettative ha promesso tanto divertimento ai fan che hanno già apprezzato la sua Riri.

"Oh ragazzi, la serie sta arrivando. Da poco abbiamo finito di girare, a dire il vero, il 2 novembre. Penso ci sia tanta roba in cui i fan potranno affondare i denti, in particolar modo se hanno già apprezzato Riri Williams in un mondo che non era il suo [Black Panther: Wakanda Forever, ndr]. Penso che si divertiranno, entrando finalmente in un mondo in cui è suo agio" sono state le parole dell'attrice.

E voi, cosa ne pensate? Avete apprezzato la Riri di Black Panther? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, qual è stato il consiglio di Robert Downey Jr. a Dominique Thorne in vista di Ironheart.