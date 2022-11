Ironheart, Dominique Thorne parla dei consigli di Brie Larson: 'Sono stata fortunata'

Un pò come Robert Downey Jr. nei tempi d'oro, Brie Larson è diventata un pò una guida per le giovani eroine in arrivo nell'MCU. L'attrice premio Oscar pare abbia dato importanti consigli a Dominique Thorne, interprete di Riri Williams, nuova entrata nell'universo Marvel.

Nonostante non sia l'attrice ad aver vestito per più tempo i panni di una supereroina, Brie Larson ha saputo essere un'ottima consigliera per le nuove interpreti arrivate nell'MCU. Già Iman Vellani, che in casa Marvel presta il volto a Ms. Marvel, aveva lodato il modo in cui la collega l'aveva guidata nel ruolo e aiutata sul set di The Marvels. La storia sembra essersi ripetuta anche con Dominique Thorne che ha esordito nell'MCU come Riri Williams aka Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever.

Dopo aver ricevuto dei consigli per il ruolo di Ironheart da Robert Downey Jr, anche Brie Larson pare si sia esposta molto nel dare qualche dritta alla giovane collega che in Black Panther 2 interpreta il genio 19enne fanatico di tecnologie Stark. "Ho avuto anche la fortuna di parlare con Brie Larson" ha raccontato la Thorne. "Era davvero un libro aperto su come fosse la sua esperienza da donna umana che cercava di interpretare una donna sovrumana, e tutte le cose che da questo derivano" ha parlato anche di come ammiri il lavoro dei suoi colleghi e la passione che ci mettono. "Sono stata molto, molto grata di avere delle conversazioni autentiche con persone che hanno a cuore il lavoro. on solo fanno un ottimo lavoro e creano personaggi di cui ci innamoriamo, ma si preoccupano anche del modo in cui quel ruolo e quel lavoro viene eseguito".

Dominique Thorne ha parlato dell'esordio di Ironheart, raccontando cosa ne pensa del personaggio e quali sono state le sue sensazioni ed emozioni nell'interpretarlo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!