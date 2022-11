Ironheart, Dominique Thorne: 'Robert Downey Jr.? Ecco quale consiglio mi ha dato'

La Riri Williams di Dominique Thorne è entrata ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever e tra non molto avrà una serie tutta sua su Disney+, Ironheart. Prendendo di fatto il posto di Iron Man, la giovane attrice protagonista ha rivelato di aver ricevuto consigli da Tony Stark in persona prima di girare la serie.

Secondo la new entry di casa Marvel, Robert Downey Jr. l'ha contattata via FaceTime verso la fine delle riprese di Black Panther: Wakanda Forever. Come già detto, la serie Ironheart sarà un sequel di Black Panther 2.

"Non ho potuto parlare con RDJ prima di iniziare le riprese, ma verso la fine del film ho avuto la possibilità di scambiare due parole con lui via FaceTime", ha detto Thorne in una recente intervista concessa a ScreenRant. "Un collega di cast di Ironheart aveva fatto uno show con lui e ci ha messo in contatto, e lui ha avuto delle bellissime parole da dire, perché è davvero convinto che Riri Williams sia e debba sempre essere se stessa, Ironheart è una cosa sua. Che questa eredità stia andando nella giusta direzione e tutte le belle cose incoraggianti che speri di sentire dall'Iron Man in persona".

Ironheart ha un legame speciale con Iron Man. Se Tony Stark dovesse mai tornare nel MCU, dovrebbe farlo in Ironheart perché al momento è l'unica soluzione sensata. A differenza di molti dei personaggi che sono apparsi nell'MCU negli ultimi anni, Ironheart è in realtà un personaggio relativamente nuovo che è stato creato solo nel 2015. Come suggerisce il suo nome, è ispirata da Iron Man, anche se non è collegata a lui geneticamente.

La storia di Ironheart è strettamente collegata a quella di Tony per cui la sua morte potrebbe essere un problema. Ad esempio, Riri incontra Iron Man nei fumetti, ma ovviamente, dal momento che è morto nell'MCU, ciò non potrà accadere nella serie. Tuttavia, ciò non significa che Downey non possa tornare in modo inaspettato. Ogni armatura di Iron Man e molte delle sue funzioni sono gestite da un'intelligenza artificiale. Nei primi film di Iron Man, quell'intelligenza artificiale si chiamava Jarvis, ma alla fine Jarvis divenne Visione, quindi Tony iniziò a usare una nuova intelligenza artificiale chiamata Friday.

Riri avrà bisogno di un'intelligenza artificiale per la sua tuta e, nei fumetti, quell'intelligenza artificiale è modellata su Tony Stark. Pertanto, i fan pensano che Downey possa tornare, anche se non nel modo sperato, e questa sembra essere la prospettiva più allettante e la cosa più giusta al momento.