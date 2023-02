Ironheart, Dominique Thorne sull'eredità di Iron Man: 'Pura gioia ed eccitazione'

Nel corso del red carpet di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Dominique Thorne ha potuto anticipare brevemente tutto il suo entusiasmo per il suo nuovo percorso ai Marvel Studios. L'attrice è stata formalmente introdotta nel Marvel Cinematic Universe nel corso di Black Panther: Wakanda Forever per portare avanti l'eredità di Iron Man / Tony Stark.

Secondo l'attrice, la serie in cui la vedremo finalmente in solitaria, Ironheart, partirà da zero e si baserà sui momenti già visti e anticipati in Wakanda Forever.

"[Il fatto che Black Panther: Wakanda Forever abbia condotto a Ironheart] è pura gioia", ha detto Thorne a Variety durante la prima di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. "È pura eccitazione, senza filtri, e la disponibilità a portare avanti questo particolare momento e a portare avanti il ruolo. Per trasmetterlo e aggiungere ancora più cose; Wakanda Forever ha fatto un lavoro eccezionale per gettare le basi di questo e costruirci sopra. Ora l'unica cosa che resta da fare è assecondare tutto questo".

In una precedente intervista, Thorne aveva parlato degli altri personaggi Marvel che potrebbero apparire nel nuovo show in arrivo su Disney+, affermando che sarà un lavoro corale garantito da un cast molto ampio.

Come detto, la Riri Williams di Thorne ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever disponibile in streaming su Disney+ dal 1° febbraio scorso. Ironheart dovrebbe debuttare sulla piattaforma digitale verso la fine dell'anno, dopo Secret Invasion, la seconda stagione di Loki e, potenzialmente, Echo, salvo nuovi rinvii.

Proprio nelle ultime ore, è stato condiviso uno spot per le nuove serie Disney+ in arrivo che contiene anche delle nuove sequenze estratte da Loki 2 e Secret Invasion.