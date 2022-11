Ironheart, Dominique Thorne: 'Ecco in che modo Black Panther 2 cambia Riri Williams'

Il personaggio di Riri Williams fa il suo esordio in Black Panther: Wakanda Forever e, come avranno visto gli spettatori accorsi al cinema, la sua storia proseguirà nella serie in arrivo su Disney+, Ironheart. Nel corso di una recente intervista concessa a Screen Rant, Dominique Thorne ha svelato che ripercussioni avrà il film sulla serie Marvel.

Riri può tornare alla sua vita al MIT dopo Black Panther: Wakanda Forever, ma gli effetti di quanto accaduto si faranno sentire nella nuova serie. Nell'intervista, Thorne ha parlato di come gli eventi del film di Ryan Coogler attualmente nelle sale cambieranno Riri Williams in Ironheart. L'attrice ha spiegato che Riri non avrà altra scelta che affrontare le conseguenze delle sue decisioni.

"È sicuramente una domanda a cui sicuramente risponderà meglio la serie in arrivo l'anno prossimo, ma penso che molto di quello che vediamo con Riri in particolare, in Wakanda Forever, sia solo l'inizio del suo dover fare i conti con questa sua ambizione e iniziare davvero a capire cosa potrebbe significare".

Thorne ha proseguito: "Penso che fino a quel momento, come viene accennato nel film, si stia barcamenando all'interno del MIT. Ha la sua piccola attività secondaria in corso, sta concludendo un affare fino a quando non ha un motivo per alzare letteralmente gli occhi e vedere questi problemi più grandi che ora sono di fronte a lei e non ha altra scelta se non affrontarli. Penso che questa sorta di confronto con nient'altro che la sua genialità sia di per sé una cosa molto eccitante. Se la gente sarà abbastanza incuriosita da questo, potrebbe trovare soddisfazione anche nella serie del prossimo anno".

Come i fan dei fumetti già sapranno Ironheart e Iron Man sono strettamente legati, anche attraverso le loro iconiche armature. La Williams, infatti, riutilizza parti di vecchie 'tute' di Tony Stark per costruirne una propria: "Penso che nella realizzazione della tuta da parte di Riri, o nel perseguire una costruzione del genere, ci sia un riconoscimento intrinseco a ciò che Tony ha fatto con la sua", aveva raccontato l'attrice.