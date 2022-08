Ironheart: la drag queen Shea Couleé si unisce al cast della serie Marvel

Abbiamo da poco dato un primo sguardo a Riri Williams nel trailer di Black Panther 2 in attesa della serie a lei dedicata, Ironheart. Adesso arrivano novità sullo show: la star di RuPaul's Drag Race, Shea Couleé, si è infatti unita al cast!

Si tratta di un volto molto conosciuto negli Stati Uniti. La drag queen ha infatti vinto la All Stars 5 di RuPaul's Drag Race, ed è arrivata in finale nella stagione All Stars 7, dopo essere stata lanciata da Drag Race 9, dove ha raggiunto il terzo posto. Proprio dopo questa esperienza, Couleé ha dato vita a un podcast in cui si proponeva di esplorare il mondo di America's Next Top Model, Wanna Be on Top?, riscuotendo un ampio successo.

Secondo quanto riportato da Deadline, non è chiaro quale sarà il ruolo interpretato da Couleé. Dunque bisognerà ancora attendere per avere più informazioni. L'attrice si unisce a un cast già composto da Alden Ehrenreich, Lyric Ross, Antony Ramos, Manny Montana e Harper Anthony, oltre alla protagonista Riri Williams. La serie, come sappiamo, vede come scrittrice principale Chinaka Hodge, che conosciamo per il suo lavoro su Snowpiercer.

Cosa ne pensate di questa aggiunta al cast? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto Ramos rivela che le riprese di Ironheart sono iniziate. La serie dovrebbe debuttare su Disney+ nell'autunno del 2023.