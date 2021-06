Ironheart e Echo: ecco quando inizieranno le riprese delle serie Marvel

I Marvel Studios procedono a tutta birra con la produzione dei nuovi contenuti televisivi destinati alla piattaforma streaming Disney+, e pare che ora siano state rivelate le date di inizio riprese anche per Ironheart e Echo.

La serie con protagonista Dominique Thorne, Ironheart, annunciata da Kevin Feige durante l'ultimo Investor Day, dovrebbe infatti iniziare la fase di produzione ad aprile 2022 secondo il sito Murphy's Multiverse, mentre poco prima toccherebbe a Echo, lo spin-off di Hawkeye che si vociferava fosse già in fase di sviluppo in casa Disney.

Lo show che seguirebbe la storia di Maya Lopez (interpretata dall'attrice Alaqua Cox) dopo gli eventi della serie con protagonista Jeremy Renner, dovrebbe partire con le riprese a gennaio, sempre del 2022, addirittura con precedenza rispetto a quelle precedentemente annunciate.

Ovviamente, tali dati possono essere soggette a cambiamenti nei prossimi mesi, ma considerati i piani, gli studios devono avere grande fiducia nei progetti, e in particolare nell'interpretazione di Cox, facendo presagire dei grandi momenti per le scene relative a Echo in Hawkeye.

Intanto, Disney+ si prepara ad accogliere la terza serie del MCU dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Loki, che debutterà il 9 giugno sulla piattaforma streaming.

E voi, quale serie Marvel attendete con maggiore trepidazione? Fateci sapere nei commenti.