Ironheart, Harper Anthony giovane new entry nel cast della serie Marvel

Harper Anthony è l'ultimo attore ad entrare ufficialmente nel cast della serie del Marvel Cinematic Universe, Ironheart, in arrivo su Disney+. La serie è uno dei prossimi progetti Marvel che entrerà in produzione e vedrà Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, ragazza prodigio dell'MIT che costruisce la sua armatura.

Il personaggio protagonista, Riri Williams, farà il suo debutto ufficiale nell'atteso sequel di Black Panther senza Chadwick Boseman, intitolato Black Panther: Wakanda Forever, mentre le riprese e la produzione della serie spin-off Ironheart inizieranno nel prossimo mese di giugno, alle porte dell'estate. Il magazine The Wrap ora riporta che Harper Anthony è l'ultimo nome ad aggiungersi al cast dello show MCU.



Anthony ha soltanto 9 anni ma un curriculum nel mondo dello spettacolo davvero di tutto rispetto, con un ruolo ricorrente in Vulture City e un ruolo da co-protagonista nella celebre serie tv Chicago Med. Attualmente non è stato ufficializzato il personaggio che interpreterà il giovanissimo attore in Ironheart.



Oltre a Dominique Thorne, Harper Anthony si unisce ad un cast che comprende Anthony Ramos e Lyric Ross. Chinaka Hodge è a capo del team di sceneggiatori.

Anche Ryan Coogler è coinvolto in Ironheart e proprio nel sequel di Black Panther debutterà Riri Williams, prima ancora di esordire nella serie tv.



Se volete scoprire qualcosa in più sulla serie, leggete il nostro approfondimento su chi è l'erede di Tony Stark.