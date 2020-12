Ironheart: In Civil War è presente un easter egg sulla futura sostituta di Iron Man

È passato un anno dall'annuncio di Ironheart, serie TV dedicata al personaggio di Riri Williams, nel frattempo alcuni fan del MCU hanno notato la presenza di un easter egg sulla supereroina presente in una scena di Captain America: Civil War.

Come sapete la serie ci racconterà la storia di Riri Williams, giovane ragazza che è riuscita a ricreare la famosa armatura di Tony Stark, assumendo poi nel tempo l'identità di Ironheart. Secondo diversi appassionati dei fumetti Marvel, nel film Captain America: Civil War troviamo una scena molto importante per il futuro di Riri: il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. si trova al MIT, per presentare i motivi che l'hanno spinto a produrre la tecnologia B.A.R.F., ad un certo punto l'avenger rivela di aver deciso di finanziare i progetti di alcuni ragazzi. Tra di loro sarebbe anche presente Riri Williams, che potrebbe aver sfruttato la conoscenza di Tony Stark per ricreare la sua famosa armatura.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per scoprire qualche dettaglio in più sulla nuova serie TV che farà il suo debutto su Disney+, nel frattempo vi segnaliamo questa fan art dedicata ad Ironheart, mentre ecco un'intervista allo scrittore di Ironheart in cui parla dei prossimi progetti della Marvel.