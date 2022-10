Ironheart introdurrà Mephisto nel MCU: sarà interpretato da Sacha Baron Cohen di Borat?

Tra i nuovi ingressi nel cast di Ironheart, la prossima serie televisiva del Marvel Cinematic Universe spin-off di Black Panther: Wakanda Forever, a quanto pare ce ne sarà uno davvero clamoroso: quello di Sacha Baron Cohen nei panni di Mephisto.

Per il momento precisiamo che non si tratta di un'informazione confermata ufficialmente dai Marvel Studios, ma per una volta l'indiscrezione non arriva dai più famosi scooper e insider del settore: a rivelare lo scoop, infatti, è stato nientemeno che l'illustre magazine Deadline, secondo il quale Secondo Deadline, l'attore britannico di Borat e Borat 2 esordirà nel MCU nei panni del tanto atteso Mephisto, ovvero la versione Marvel del Diavolo. Rimaniamo ovviamente in attesa di ulteriori conferme.

Il personaggio, apparso per la prima volta nei fumetti in "Silver Surfer" #3 nel 1968 ed è stato a lungo atteso dagli appassionati, desiderosi di vederlo sul grande schermo: negli scorsi anni tra l'altro Mephisto è stato al centro di numerose teorie dei fan, e il suo esordio era stato più volte 'chiamato' o 'predetto' per titoli come WandaVision, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Stando alle prime informazioni, Ironheart parlerà di tecnologia e magia dunque, per quanto comunque molto sorprendente, la presenza di Mephisto nella serie non sarebbe così fuori luogo, col debutto di un altro famoso villain magico The Hood.

La protagonista Dominique Thorne, che interpreta la giovane supereroina Riri Williams/Ironheart, una ragazza geniale che crea un'armatura avanzata ispirata a quella di Iron Man, debutterà sul grande schermo in Black Panther: Wakanda Forever, in uscita il 9 agosto. Il cast della serie, che invece arriverà su Disney Plus nel 2023, comprende anche Anthony Ramos, Manny Montana, Shakira Barrera, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Shea Couleé e Zoe Terakes.