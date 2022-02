Ironheart, Lyric Ross di This Is Us si aggiunge al cast della nuova serie Marvel

Le riprese di Ironheart inizieranno presto, mentre Disney+ annuncia che la nuova serie Marvel ha trovato la sua ultima star: si tratta dell'attrice di This is Us Lyric Ross, che interpreterà la migliore amica di Riri Williams/Ironheart.

L'attrice si unirà a un cast formato da Anthony Ramos di In the Heights, che sarà il villain della serie, e Dominique Thorne, che invece interpreterà la protagonista. L'ultima aggiunta, Ross è nota per aver interpretato Deja Pearson in This Is Us, e ha avuto dei ruoli anche in Sirens e Chicago Fire.

La serie Ironheart Disney+ è stata confermata durante il Disney Investor Day 2020, e l'attrice Dominique Thorne ha raccontato di essere stata contattata direttamente dagli Studios, e scelta senza bisogno di fare un'audizione. "È stata la migliore telefonata che potessi mai ricevere" ha raccontato in un'intervista dello scorso anno Williams.

Come sappiamo Ironheart seguirà Riri, un'adolescente dalla mente geniale che è al lavoro su quella che sarà l'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. Chinaka Hodge, scrittrice, drammaturga e poetessa, che conosciamo per aver lavorato su Snowpiercer, sarà la showrunner. Considerando il personaggio, molti fan si aspettano il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, anche solo per un cameo: secondo voi potrebbe avvenire? Fatecelo sapere nei commenti!