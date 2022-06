Ironheart, Manny Montana si unisce al cast della serie Marvel di Disney+

Mentre Ironheart sceglie le sue registe, la serie tv con protagonista Dominique Thorne continua ad aggiungere attori al cast: l'ultimo in ordine cronologico è Manny Montana.

È il sito Deadline a rivelare in esclusiva la nuova aggiunta al cast di Ironheart, uno dei prossimi titoli televisivi dei Marvel Studios.

Ad unirsi a Dominique Thorne, Anthony Ramos e Harper Anthony (e forse Lyric Ross) adesso arriva anche l'attore di Good Girls e Mayan M.C. Manny Montana, in un ruolo tuttavia non ancora specificato.

Le riprese di Ironheart sono attualmente in corso, ma la giovane protagonista della serie ha già avuto modo di debuttare nel MCU, sebbene a noi non è ancora stato mostrato: Thorne apparirà infatti in Black Panther: Wakanda Forever, il sequel del film diretto da Ryan Coogler che arriverà sugli schermi il prossimo novembre.

Intanto, lo stesso Coogler sembra essere parte integrante del progetto dedicato a Riri Williams (la sua casa di produzione compare tra le produttrici della serie), che per chi non avesse familiarità con i fumetti, ricordiamo essere una geniale ragazzina di 15 anni in grado di costruire un'armatura simili a quelle indossate da Iron Man.

Su Ironheart e come verrà portata sullo schermo la storia del personaggio dai Marvel Studios sappiamo ancora molto poco, ma attendiamo pazientemente nuovi aggiornamenti in merito.