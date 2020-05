Ironheart nel MCU? L'autore di God of War immagina già l'armatura

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato questo poster dedicato ad Ironheart, nome in codice di Riri Williams, personaggio che secondo diversi rumor farà il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con una miniserie.

In calce alla notizia potete ammirare lo stupendo concept art di Raf Grassetti, responsabile della direzione artistica dei celebri giochi della saga di God of War. Ecco il messaggio che l'autore ha voluto condividere sulla sua pagina di Instagram: "Non vedo l'ora del debutto di Ironheart sul grande schermo! Ecco lo sketch che abbiamo iniziato durante un livestream, ho usato zbrush e photoshop. Sono stato molto impegnato in questi giorni, ma la prossima settimana ne farò un altro, grazie!".

I fan dei fumetti Marvel hanno apprezzato molto lo sketch di Raf Grassetti, che ha ricevuto oltre 49 mila Mi Piace e oltre quattrocento commenti, gli utenti infatti hanno iniziato a discutere su quale attrice preferirebbero vedere nel ruolo di Riri, ma la maggior parte si complimenta con l'artista per il bellissimo disegno. Ricordiamo che l'aggiunta di Ironheart al MCU non è ancora stata confermata dai dirigenti della Disney, nonostante questo c'è chi pensa che Ironheart sia già apparsa nel Marvel Cinematic Universe, in particolare durante una scena di "Captain America: Civil War".