Ironheart; a quanto pare dovremo aspettare ancora un po' per vedere la serie Marvel

Altro giro e altra corsa: anche Ironheart, spin-off tratto da Black Panther: Wakanda Forever sembra sia stato rimandato a una data ancora da definirsi, probabilmente nei primi mesi del 2024 con Riri Williams che dovrà aspettare ancora un po’ per debuttare sulla piattaforma di streaming Disney+ e sui piccoli schermi di tutto il mondo.

Dominique Thorne ha già spiegato come ci saranno enormi cambiamenti per il suo personaggio in Ironheart e da parte nostra sappiamo che la serie Marvel Studios si occuperà di raccontare il viaggio della giovane inventrice durante i suoi studi MIT mentre si appresta a diventare un’eroina.

Resta da scoprire quando potremo addentrarci nella sua storia, visto che, secondo Variety, Ironheart sarà uno di quei prodotti Marvel che verranno rimandati a causa delle nuove politiche di distribuzione della casa che pare abbia deciso di passare da quattro film e quattro serie all’anno a due show e tre film all’anno.

In ogni caso le riprese per la serie sembrano già essere state completate e, nonostante il ritardo, possiamo aspettarci il debutto dello show prima di Daredevil: Born Again, programmato per la primavera 2024.

In attesa di avere nuove informazioni e conferme ufficiali da parte di Marvel o di Disney su una data d'uscita certa