Ironheart, perché la sua armatura sarà più potente di Iron Man?

Un'armatura direttamente ispirata a quelle di Iron Man, ma più potente di qualunque Tony Stark abbia mai creato? Non è uno scherzo né un'esagerazione. Secondo quanto anticipato sul personaggio di Riri Williams in Ironheart, la ragazza avrà una tuta ben più potente. Ecco com'è possibile e perché non è un insulto a Stark.

Tantissimi aggiornamenti dal D23 di Anaheim per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe. Uno dei più inaspettati, considerato che la serie è ancora a metà riprese, è stato il primo trailer esclusivo di Ironheart. Ma al suo fianco molto altro è stato anticipato: il nuovo ruolo di Red Guardian nei Thunderbolts, l’esperimento metacinematografico di Wonder Man, la new entry di Loki da Indiana Jones e finalmente la trama svelata di Armor Wars. Proprio in riferimento a questo, alle armature di Tony che ora rischiano di finire in mani sbagliate, ci riconnettiamo alla serie con protagonista Dominique Thorne.

Secondo quanto anticipato dalle poche sinossi e dai lavoranti, la ragazza dovrebbe portare su piccolo schermo un’armatura potentissima, molto più persino della migliore di Tony Stark. Persino i presenti all’ultimo trailer al D23, che mostrava Ironheart spiccare il volo con la sua armatura, hanno segnalato a mezzo social che quest’ultima appare fin da subito molto più potente. Ma com’è possibile battere il più grande genio e ingegnere della terra? Per quanto riguarda l’alimentazione in realtà, Riri Williams deve tutto a Stark, perché sempre un Reattore Arc fungerà da motore. Ma è il possibile materiale a fare la differenza.

Il grande trucco sarà il debutto anticipato di Ironheart, già con tanto di armatura, in Black Panther: Wakanda Forever, prima che nella serie standalone a lei dedicata. Questo vuol dire che stringerà con i locali, ottenendo l’accesso al materiale più prezioso e resistente della terra: il Vibranio. Oltre alla sua capacità di resistenza, incomparabile a quelle delle armature Stark che non aveva accesso al Vibranio – in un certo senso diventerebbe qualcosa di simile a Visione – il Vibranio è anche buon conduttore che potrebbe incrementare l’efficienza del Reattore Arc.

Infine, il Wakanda (e Shuri in particolare) potrebbero mettere a disposizione di Riri alcune funzionalità specifiche come la capacità di occultamento della tuta, fino a renderla del tutto invisibile. Se così fosse, soprattutto in termini di resistenza, ci troveremmo di fronte a un’armatura terrestre in grado di sopportare un colpo di Mjolnir, se ricordiamo bene cosa successe a Thor contro lo scudo di Captain America nel primo Avengers. Voi attendete questo nuovo personaggio o siete ancora troppo affezionati a Robert Downey Jr. per essere pronti ad “accettarlo”? Ditecelo nei commenti!