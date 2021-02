Ironheart, la protagonista Dominique Thorne si dice 'ispirata' dal suo stes

Era stato annunciato mesi fa il casting di Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams nella serie live-action di Ironheart targata Disney+ e Marvel Studios, e intervistata recentemente da BlackFilmandTV proprio la futura protagonista dello show ha avuto modo di parlare di come ottenere la parte sia stata "un'esperienza impressionante".

"Penso che mia madre avrebbe potuto rinnegarmi se non avessi accettato il ruolo. È molto una persona legata alla Marvel. Conoscevo comunque Ironheart prima che mi avvicinassi al ruolo. Per me è quindi stato un momento impressionante pensare che sarei stata scelta per interpretare questa donna e ritrarla in tv".



E continua: "A me ha attirato la storia. Al liceo, il mio motto era empatizzare con le persone. Ma anche responsabilizzarmi e responsabilizzare il prossimo. Questo tipo di storie con persone reali dietro a raccontare qualcosa di forte permette dei forti cambiamenti e può essere d'ispirazione. Penso sia una delle cose più belle o potenti di cui questa forma è capace".



La serie su Ironheart è stata annunciata durante l'Investor Day della Disney: è incentrata appunto sulla figura di Riri Williams, presente anche in un Easter Egg in Civil War, una ragazzina che è riuscita a ricreare l'armatura di Iron Man.

In una serie del genere, soltanto a parlarne in questi termini la figura di Tony Stark sembra aleggiare nell'atmosfera, e infatti ci potrebbe essere modo di imbastire un grande ritorno del mitico Robert Downey Jr senza compromettere la timeline del MCU, dato che - lo ricordiamo - il personaggio è morto alla fine di Avengers: Endgame. Non va dimenticato, in ogni caso, che al momento non c'è nulla di vero e che si tratta di semplici voci, per quanto suggestive.



Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata anche alla concept art su Ironheart dell'autore di God of War.