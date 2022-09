Ironheart: Rashida 'Sheedz' Olayiwola si unisce al cast della serie!

In seguito all'arrivo del primo teaser di Ironheart nel corso del D23 Expo gli annunci non smettono di arrivare, in particolare per quanto riguarda il cast. Secondo le ultime informazioni, infatti, Rashida "Sheedz" Olayiwola si unirà all'ensamble di attori che faranno parte della prima stagione dello show Marvel.

La notizia arriva da Deadline, che però non rivela quale ruolo sarà interpretato dall'attrice. Rashida "Sheedz" Olayiwola, per chi non la conoscesse, è nota come la scrittrice di South Side, dove recita anche, ed è ampiamente famosa per il suo lavoro come comedian. Tanti e di alto livello, in ogni caso, i suoi credits televisivi: tra questi troviamo infatti Insecure, A Black Lady Sketch Show, Chicago PD e The Late Show. Da quel che sappiamo la vedremo presto anche in Sherman's Showcase e in Good Times di Netflix.

In Ironheart Olayiwola si unisce ad un nutrito cast già composto da Dominique Thorne, Anthony Ramos, Alden Ehrenreich, Manny Montana, Lyric Ross, Harper Anthony , Alden Ehrenreich, Zoe Terakes, Regan Aliyah e Shea Coulée. Ma non ci saranno solo novità, bensì anche volti già noti. Infatti nel corso del D23 abbiamo scoperto che anche un attore di Civil War sarà in Ironheart!

A tenere le redini dei sei episodi della serie del MCU sarà Chinaka Hodge, accompagnata da Sam Bailey e Angela Barnes che si occuperanno invece della regia di Ironheart. Cosa ne pensate dell'aggiunta di Olayiwola al cast? Fatecelo sapere nei commenti!