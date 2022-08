Ironheart, Regan Aliyah si aggiunge al cast della nuova serie Marvel di Disney+

Continua a crescere il cast di Ironheart, la serie tv di Disney+ con protagonista la Riri Williams interpretata da Dominique Thorne: arriva Regan Aliyah.

C'è una nuova aggiunta al cast di Ironheart, la nuova serie Marvel in sviluppo per Disney+.

L'origin story dell'erede di Iron Man sta per arrivare (anche se prima vedremo debuttare Ironheart in Black Panther: Wakanda Forever), ma nel frattempo bisogna rimpolpare l'ensemble che l'accompagnerà in tv.

Ecco allora che entra a far parte della produzione la giovane attrice Regan Aliyah, che presto vedremo anche nello spin-off di To All The Boys, e che abbiamo già potuto vedere in Mickey Club House. Riguardo al suo ruolo nella serie Marvel, tuttavia, non sappiamo ancora nulla, ma vi terremo aggiornati.

Aliyah si unisce a un cast che comprende già, oltre a Thorne, anche Alden Ehrenreich, Anthony Ramos, Manny Montana, Zoe Terakes e Shea Couleé.

Ironheart è diretto da Sam Bailey e Angela Barnes, scritto da Chinaka Hodge, che ne è anche l'ideatrice, e prodotto da Ryan Coogler assieme a Hodge, Zinzi Coogler e Sev Ohanian, e ovviamente ai produttori dei Marvel Studios Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum e Zoie Nagelhout. La prima stagione (e unica annunciata finora) della serie sarà composta da 6 episodi, e dovrebbe arrivare nel 2023 su Disney+.